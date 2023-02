Ex-commandant-generaal van het brandweerkorps van de BES-eilanden versterkt brandweermannen op Aruba

ORANJESTAD – Alles lijkt erop te wijzen dat de ex-commandant-generaal van het brandweerkorps van de BES-eilanden, de Arubaan Jair Tromp (51) terugkeert naar Aruba om de brandweer daar te versterken.

Tussen 2000 en 2011 werkte Tromp al bij de brandweer op Aruba, maar in 2012 verhuisde hij naar de brandweer van Bonaire. Zeven jaar werkte hij in Kralendijk. In 2019 hield Tromp er mee op.

Justitieminister Rocco Tjon is in gesprek met de gepensioneerde brandweerman om zijn kennis en kunde in te zetten voor de Arubaanse brandweer.

Dat is nodig omdat het management team niet volledig is. Ex-commandant Edward de Cuba zit sinds 2020 thuis vanwege integriteitsissues.