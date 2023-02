Vacature Werkvoorbereider / Uitvoerder Bonaire

RoosdomTijhuis Bonaire is een ontwikkelende bouwer, welke zijn oorsprong vindt in Twente. Ben jij de planmatig en gestructureerde bouwkundige die zijn hoofd koel houdt in een dagelijks veranderende omgeving?

In onze groeiende organisatie zijn wij opzoek naar een werkvoorbereider en/of uitvoerder met ervaring.

Als werkvoorbereider zorg je samen met je collega’s voor goede voorbereiding voor het aankomende bouwproces, zoals het opstellen van planningen, begrotingen, bestellingen en het regelen van het logistieke proces naar het eiland. Door een nauwe samenwerking met onze (onder)aannemers en ons eigen uitvoeringsteam, lever jij een waardevolle bijdrage aan de ambitieuze doelstellingen van onze organisatie.

Als uitvoerder bij deze ontwikkelende bouwer heb jij een zeer divers takenpakket. Je start de dag op met het team en gaat vervolgens volgens planning aan de slag. Tijdens het verloop van de dag sta je in contact met verschillende partijen, waaronder onderaannemers en je eigen collega’s. Als uitvoerder werk je nauw samen met de projectleider en de werkvoorbereider. Als team werk je aan hetzelfde doel, namelijk: het opleveren van een project volgens de gemaakte afspraken.

RoosdomTijhuis Bonaire, jouw nieuwe werkgever?

Roosdom Tijhuis is actief in verschillende sectoren van de bouw, maar de focus ligt met name op woningbouw. Wij hebben het dan over een brede interpretatie van het begrip woningbouw. Roosdom Tijhuis richt zich op de ontwikkeling en bouw van koopwoningen, zowel grondgebonden als gestapeld voor alle doelgroepen. Hieronder vallen ook projecten op het gebied van recreatieve bestemming.

Roosdom Tijhuis ontwikkelt en bouwt met een duidelijke visie: klantgericht en realistisch. Hierdoor ontstaan projecten met huizen op maat, in verschillende categorieën van seriematige woningen tot en met vrijstaande villa’s. Wij realiseren onze projecten voor een groot deel op eigen grondposities. Als specialist in gebieds- en opstalontwikkeling hebben we al vele projecten tot een geslaagd einde gebracht. We pakken deze uitdagingen compleet op, inclusief het ontwerp, de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte.

De werkvoorbereider e/o uitvoerder voor Roosdom Tijhuis Bonaire brengt mee:

Minimaal een afgeronde MBO4 opleiding met een achtergrond in bouwtechniek, met daarnaast reeds enkele jaren werkervaring.

Uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus, met het vermogen anderen te motiveren.

In staat om structureel en planmatig te werken in een dagelijks sterk veranderende omgeving, zelfs wanneer er ad hoc beslissingen gemaakt moeten worden.

Een goede kennis van planningstechnieken en methodieken en in staat om deze toe te passen in de praktijk.

Ervaring met projectmatig werken.

Kennis van ArchiCAD en MS-project is gewenst.

Beheersing van de Spaanse en/of Papiaments taal is een pré.

Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan met ons contact op via [email protected]