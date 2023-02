Kustwacht schiet vissersboot Bonaire te hulp

KRALENDIJK- Afgelopen zaterdag kreeg het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht een melding van de kapitein van een lokale Bonairiaanse vissersboot in nood.

De boot, LA PATRONA, bevond zich noord van Malmok en had geen brandstof meer. De kapitein kon zijn locatie niet precies aangeven en hij had ook geen noodsignalen aan boord. Het MOC informeerde na de melding van de kapitein de kustwachthelikopter en die vloog meteen uit om de boot te zoeken.

Het is de kustwachthelikopter gelukt om de boot te vinden die drie opvarenden aan boord had. Het patrouillevliegtuig van de Kustwacht had ondertussen de assistentie overgenomen van de kustwachthelikopter. Uiteindelijk is de kustwacht cutter Jaguar ingezet om LA PATRONA naar de Waf di Piskado op Bonaire te slepen.

Communicatiemiddelen

De Kustwacht waarschuwt booteigenaren regelmatig om communicatiemiddelen, bij voorkeur een VHF-radio, en noodsignalen aan boord te hebben als men gaat varen. “Deze kunnen je leven redden”, aldus de Kustwacht.