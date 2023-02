Vacature Front Office Supervisor Bonaire

Belmar Oceanfront Apartments is een klein en luxe resort met twintig Oceanfront Apartments gelegen in de omgeving van Belnem op Bonaire

Voor onze Front Office Afdeling, zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde en zelfstandige FRONT OFFICE SUPERVISOR (MEEWERKEND) met relevante werkervaring in de hotellerie.

Samen met Management en het team, draag je zorg voor een goed en efficiënt verloop van de dagelijkse werkzaamheden bij de front desk. Je draagt zorg voor juiste serviceverlening aan onze gasten en staat bezoekers te woord. Je doet je uiterste best om mensen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Als direct aanspreekpunt is het van belang om altijd representatief en attent onze gasten te assisteren.

Je maakt onder andere diverse planningen, je streeft naar algehele verhoging van het serviceniveau, je lost knelpunten op, je controleert samen met het team resort kamers, geeft auto’s uit, verwerkt diverse betalingen en verricht diverse andere administratieve werkzaamheden.

Onze nieuwe collega is, onder andere:

Service-oriented

Flexibel (bereid om wisselende diensten te werken inclusief weekenden en feestdagen)

Teamspeler

Communicatief vaardig, probleemoplossend en secuur

Goede beheersing van de Nederlands en Engels taal (Papiaments en Spaans zijn een absolute pre)

Wij bieden een uitdagende baan in een informele werksfeer in een prachtige werkomgeving, met twee aansluitende vrije dagen. Er is een marktconform salaris, en verder zijn er diverse personele voordelen zoals, gratis kennismaken met duiken, korting bij de afdeling Food & Beverage, korting bij onze dive shops en speciale tarieven bij twee sportscholen op het eiland.



Heb je leidinggevende ervaring, ben je enthousiast en geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV aan de afdeling Human Resources, via emailadres: [email protected]