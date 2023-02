Tweede editie BioNews Kids uitgebracht door DCNA

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft de tweede editie van BioNews Kids uitgebracht, een gratis tijdschrift voor kinderen van 9 tot 11 jaar op de zes Nederlands Caribische eilanden.

Het doel is om lezen te bevorderen, nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen te informeren over de bijzondere natuur op de eilanden, inclusief de bedreigingen ervan. Rond de 17.500 exemplaren in het Engels, Papiamentu, Papiamento en Nederlands werden uitgedeeld en een online versie is beschikbaar.

DCNA steunt natuureducatie en bewustwording

De missie van DCNA is om de Beschermde Gebieden Beheerorganisaties op de eilanden te ondersteunen. Het bevorderen van natuureducatie en bewustwording is daar een onderdeel van, en daarom werd BioNews Kids in 2021 gelanceerd, een tak van BioNews, welke voor volwassenen is – gecreëerd.

Meertalig Natuur Tijdschrift voor Kinderen

Het meertalig natuurtijdschrift voor kinderen is een gratis tijdschrift in het Engels, Papiamentu, Papiamento en Nederlands voor jongeren op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Het wordt aangeboden via de natuureducatieprogramma’s van de Beschermde Gebieden Beheerorganisaties (parken). Het doel van BioNews Kids is om het lezen op de eilanden te bevorderen met een tijdschrift dat toepasbaar is op de ervaringen van de kinderen op deze eilanden met de natuur die ze in hun eigen achtertuin kunnen vinden.

Terrestrisch thema

De tweede editie van BioNews Kids richt zich op de terrestrische omgeving. Kinderen kunnen lezen over de Caribische flamingo, de Roodsnavelkeerkringvogel en kennismaken met Barry de vleermuis. Het tijdschrift bevat ook kleurplaten, puzzels en knutselactiviteiten. Lezers kunnen ook natuurwoorden leren en identiteitsfoto’s van landdieren gebruiken.

Neem contact op met de onderwijsfunctionaris van uw plaatselijke parkorganisatie op uw respectieve eiland voor een geprinte versie van BioNews Kids of klik hier voor de onlineversie.

BioNews en BioNews Kids worden genereus gesponsord door de Nationale Postcode Loterij en worden gemaakt door de DCNA.