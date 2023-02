Toeristenbureau Bonaire nam deel aan het Reisgala

Nijkerk – Tourism Corporation Bonaire (TCB) was aanwezig bij het Reisgala op 28 januari, georganiseerd door TRAVel Media. Het evenement, met het thema “proud to be in travel”, bracht ruim 470 belangrijke spelers in de reisindustrie bijeen.

Marjolein Oleana, Business Manager en Elesier Angel Cruise & Project Coördinator TCB, en Jaedan Crestian, een student uit Bonaire die in Groningen studeert, waren aanwezig om deel te nemen aan het Reisgala. TCB hecht veel waarde aan het betrekken van jongeren bij toerisme-gerelateerde evenementen en activiteiten in Nederland.

Partners

Aan de Bonaire tafel zaten veel belangrijke partners uit de reisbranche, die de solide banden en samenwerking tussen Bonaire en deze partners markeerden. TCB wil deze partners bedanken voor hun bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de toerisme-industrie op Bonaire.

In het komende jaar hoopt TCB actiever aanwezig te zijn bij soortgelijke evenementen en te blijven samenwerken met andere spelers in de reisbranche om het toerisme op Bonaire te bevorderen.