Scooterrijder en bijrijder gewond bij hit & run op E.E.G. Bulevar

KRALENDIJK – Op vrijdag 3 februari heeft er op de E.E.G. Bulevar een hit & run plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

De bestuurder van de scooter meldde dat hij en zijn bijrijder op weg waren naar Kralendijk, toen plotseling een zwarte pick-up voor hen stopte. De bestuurder van de scooter probeerde te remmen, maar helaas tevergeefs, waardoor hij en zijn bijrijder vielen.

De bestuurder van de pick-up reed weg zonder zich om hen te bekommeren. De bestuurder van de scooter is zelf naar het ziekenhuis gereden op de scooter, terwijl de bijrijder per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Het merk en kentekennummer van de pick-up zijn onbekend.