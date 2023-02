Onafhankelijke kandidaat Kos wil via Kiescollege met Nederland onderhandelen

KRALENDIJK- Op 15 maart 2023 zijn er op Bonaire niet alleen verkiezingen voor de eilandsraad, maar ook voor het kiescollege Eerste Kamer. Er zijn op 15 maart voor alle stemgerechtigden met de Nederlandse nationaliteit dus niet één, maar twee stembiljetten.

Jaap Kos is jurist en econoom en doet met LIJST 4 mee aan de kiescollegeverkiezingen. Samen met de andere kiescolleges en de provinciale staten bepaalt het Bonaireaanse kiescollege de samenstelling van de Eerste Kamer in Den Haag. In de Eerste Kamer worden alle Nederlandse wetsvoorstellen – dus ook die voor Bonaire behandeld, nadat die door de regering en de Tweede Kamer zijn aangenomen. Zonder instemming van de Eerste Kamer komt er dus geen wet.

Volgens Kos zijn de eilandsraadsverkiezingen bij bijna iedereen wel bekend. “Maar veel minder bekend is wat het kiescollege precies is”, zegt Kos. Kos wil met zijn kandidaatstelling meer aandacht te trekken voor de kiescollegeverkiezingen. “Met de kiescolleges heeft Caribisch Nederland een unieke, volwaardige rol in het Nederlandse staatsbestel gekregen. De politiek in de eilandsraad is natuurlijk heel belangrijk, maar uiteindelijk zijn we hier voor veel zaken toch ook afhankelijk van Den Haag. Via het kiescollege hebben wij daar vanuit Bonaire rechtstreeks invloed op. Dat staat in de Grondwet, dus daar kan niemand in Den Haag omheen!”, aldus Kos.

Strategie

Kos zegt dat hij een bepaalde strategie nastreeft met zijn kandidaat stellen en -hopelijk- zijn verkiezing. “Als de Bonaireaanse kiezer mij een plaats in het kiescollege toevertrouwt, zal ik onze stem voor de Eerste Kamer maximaal uitonderhandelen met de Haagse politieke partij die er het meest voor over heeft voor Bonaire én in een positie is om invloed op het regeringsbeleid uit te oefenen. Omdat we vanuit Bonaire met de aantallen geen overwicht hebben, zullen we het moeten hebben van slimheid en tactiek. Juist daarom doe ik als partij- en kleurloze kandidaat mee en zonder vlaggetjes. Ik ben aan niets en niemand gebonden. Zo kan ik het spel van de onderhandelingen keihard voor Bonaire gaan spelen. In deze tijd van politieke spanningen zou ons kiescollege zomaar doorslaggevend kunnen zijn voor die ene restzetel die in Den Haag nodig is voor een meerderheid. En dan kunnen wij hier in Bonaire de verhoudingen in Den Haag omturnen, dus van heel Nederland. Dat is nog eens emancipatie!”