Dragstrip bij Onima lijkt nu toch werkelijkheid te gaan worden

KRALENDIJK- De zogenaamde dragstrip vlakbij Onima lijkt er nu toch te gaan komen. Het aanleggen van een strip voor fanatici van het motorracen en het ‘feveren’ was al meerdere keren toegezegd, maar liep steeds vertraging op.

Volgens gedeputeerde James Kroon van Sport en Infrastructuur zit er nu toch schot in de zaak. In totaal is een bedrag van rond de 1 miljoen dollar beschikbaar gemaakt voor het aanleggen van de facilteiten. “Ik ben blij dat de collega’s binnen het bestuurscollege en de eilandsraad mee zijn gegaan in de voorstellen, zodat het benodigde geld inderdaad beschikbaar is gekomen.

Volgens Kroon wordt binnenkort bekend aan welke uitvoerder het werk wordt gegund, waarna de werkzaamheden van start gaan. De faciliteiten zouden binnen een relatief korte termijn moeten worden gerealiseerd.