Adoptiehond “FRENKIE” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Grote honden liefhebbers opgelet! Frenkie is een lieve grote reu van ongeveer 2 jaar oud en hij wacht al zo lang op zijn forever home. Wij snappen niet waarom.

Frenkie is al bij FKK sinds hij nog geen week oud is. Samen met zijn moeder en maar liefst 10 broertjes en zusjes hebben zij ze onder een container vandaan gehaald waar het helemaal was ondergelopen met water. Soms vergeet Frenkie een beetje hoe groot hij is en is daardoor misschien wat lomp soms.

Er moet toch iemand zijn die verliefd wordt op deze knappe reu! Wij gunnen het hem zo.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers