Vacature Allround Marketeer Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het resort. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

Wij zijn per direct opzoek naar een: Allround marketeer (fulltime)

Wat ga je doen?

Om Delfins als destination location op de kaart te zetten, en de afdeling sales te ondersteunen, zoekt Delfins een gedreven en enthousiaste allround marketeer die de verantwoordelijkheid neemt voor het uitzetten en uitvoeren van de marketing en de PR-strategie, in samenspraak met de Sales & Revenu Manager. Jij werkt aan het optimaliseren van de naamsbekendheid van Delfins en de horecaconcepten van Brass Boer, en bouwt de genoemde merken vanuit marketing-oogpunt verder uit. Je hebt een gedegen trackrecord binnen de hospitality en marketing en streeft naar perfectie in de manier van communiceren en vermarkten van Delfins als ‘luxury defined by nature.’

De allround marketeer betreft een bestaande functie binnen de organisatie Delfins, die beschikbaar komt per 1 maart 2022. De allround marketeer werkt samen met een stagiaire op locatie en werkt rechtstreeks binnen het Sales en Marketingteam, onder leiding van de Sales & Revenue Manager.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

Bij deze functie horen de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het marketing en PR-beleid én het bewaken/ door ontwikkelen van de huisstijl van Delfins.

Het up-to-date houden van alle boekingskanalen.

Contentbeheer van de website www.delfinsbeachresort.com en social media.

Het coördineren van alle (online) marketingactiviteiten voor Delfins en Brass Boer (in samenwerking met het marketing team van de Librije bedrijven) inclusief SEO-geoptimaliseerde teksten, social mediacampagnes, community management, SEA-optimalisatie (social advertising) en online nieuwsbrieven.

Het opstarten en uitvoeren van marketingprojecten zoals het meten en beoordelen van gasttevredenheid, het optimaliseren van gasteninformatie en het (mede) optimaliseren van een reserveringsapp.

Realiseren van targets op het gebied van marketing (bijvoorbeeld in relatie tot mediawaarde en gasttevredenheid).

Ontwikkelen van marketingmateriaal o.a. in samenwerking met de Sales- & Eventafdeling. Dit voor het succesvol in de markt zetten van de propositie Delfins door promoties en acties.

Samen werken met de Sales & Revenue Manager aan het opzetten van strategische samenwerkingen met partners, influencers, lifestyle vakbladen e.d.

Je bent op de hoogte van en volgt trends en ontwikkelingen op het vakgebied marketing.

Rapporteren richting het team van Delfins inzake behaalde resultaten van campagnes met gebruikmaking van tracking- en rapportagesystemen.

Wat vragen wij?

Commercieel, gedreven, communicatief sterk, met een hands-on mentaliteit.

Ervaring met het schrijven van teksten in het Nederlands en Engels.

Resultaat-, klant, en servicegericht.

Durft buiten geijkte paden te denken/ handelen, staat stevig in de schoenen en durft veranderingen door te voeren.

Verantwoordelijk, doorzettingsvermogen en stressbestendig.

Beschikbaar fulltime.

Marketing achtergrond en/of soortgelijke opleiding op minimaal HBO-werk en denkniveau.

Minimaal 2 jaar werkervaring in een toonaangevende marketingfunctie binnen de gastvrijheidsindustrie en/of eventbranche.

Kennis van Indesign, Photoshop is een pré.

Goede beheersing Nederlands/ Engels (in woord en geschrift).

Beheersing Spaans/ Papiaments is een pré.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we op ons resort persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Herken je jezelf in deze functie? Stuur dan je cv en je motivatiebrief naar [email protected]