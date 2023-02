Venezuela sluit grenzen tot 30 april

CARACAS – De Venezolaanse burgerluchtvaartautoriteit Aviación Civil heeft tot ieders verrassing dinsdag aan het eind van de middag al het algemene en commerciële vliegverkeer van en naar Aruba, Bonaire en Curaçao verboden. Het verbod geldt tot 30 april en komt op het moment dat er technische besprekingen zijn tussen de ABC-eilanden, Nederland en Venezuela.

Die besprekingen moeten leiden tot een gefaseerde heropening van de grens, die in februari 2019 door Caracas werd gesloten. In respons heeft ook Aruba haar grenzen voor drie maanden gesloten. 21 april zouden die dan weer open moeten gaan. Zowel Aruba, Curaçao en Nederland hebben verbaasd gereageerd op de eenzijdige actie van Venezuela.

Volgens premier Gilmar Pisas is het de bedoeling dat de grenzen snel opengaan voor de Venezolaanse groente en fruitbarkjes. Hij verduidelijkte eerder al dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.