Positieve groeicijfers in toerisme Bonaire houden ook in januari aan

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt dat Bonaire in januari 2023 in totaal 16.285 stayover bezoekers heeft verwelkomd. Er zijn meer dan 10% meer stayover bezoekers geregistreerd in vergelijking met januari 2019.

De twee grootste bronmarkten van Bonaire hebben tekenen van groei laten zien. Er waren in totaal 8.383 Nederlandse (51%) en 3.938 Amerikaanse stayover bezoekers (24%). Verder kwamen 1.428(ofwel 8%) van alle bezoekers aan Bonaire van het buureiland Curaçao.

Bonaire ontving in januari 533 Canadese stayover bezoekers, waarmee Canada die maand de vierde best presterende markt van het eiland werd. Meerdere secundaire markten, waaronder Duitsland, Aruba, België, Frankrijk, Zwitserland en Colombia, hebben in januari 2023 hetzelfde marktaandeel behouden als in december 2022.

TCB evalueert voortdurend de toeristenindustrie door de belangrijkste prestatie-indicatoren bij te houden en deze te vergelijken met de situatie van vóór de pandemie. Als één van Bonaire’s meest succesvolle jaren ooit, dient 2019 nu als de barometer waarmee het toerisme op het eiland gemeten wordt.

Bezoekers uit de Verenigde Staten bleven gemiddeld zeven nachten en de bezoekers uit Nederland gemiddeld veertien. Verder zijn de meeste Amerikanen van middelbare leeftijd (55+), terwijl de meeste Nederlanders jonger zijn (45+).

Cruiseschepen

In december 2022 hebben 30 cruiseschepen Bonaire aangedaan, met in totaal 73.952 passagiers