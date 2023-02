Ouderen reageren positief op kunstproject bij Hòfi Kultural

KRALENDIJK – Ouderen op Bonaire reageren positief op het kunstproject ‘Kunst door de Brievenbus’ bij Hòfi Kultural. Afgelopen vrijdag kwamen een groep ouderen en vrijwilligers bij elkaar om het project af te sluiten.

Arte den brivenbùs, Kunst door de Brievenbus, is bedoeld voor ouderen die om verschillende redenen niet altijd naar Hòfi Kultural kunnen komen voor de ouderenactiviteiten.

Omdat zij niet goed ter been zijn, of geen vervoer hebben of niet voldoende energie. Daardoor hebben deze ouderen ook vaak minder sociale contacten, aldus Fundashon Plataforma Kultural, de overkoepelende organisatie.

Thuis

In dit project komt Hòfi Kultural ‘bij de ouderen thuis’, door iedere maand een leuke creatieve opdracht te bezorgen in ieders persoonlijke brievenbus.

De opdrachten zijn gevarieerd. Zo moet men een compositietekening maken van enkele spulletjes uit de koelkast, is er een opdracht met een kleurplaat en moet met een “verzonnen diertje” samenstellen van spulletje uit de rommel-la.

Betrouwbaar

Het project begon in augustus vorig jaar met 25 oudere deelnemers. Elke opdracht is persoonlijk bij de ouderen in de brievenbus/aan huis bezorgd. Hiervoor is gekozen omdat de postbesteldienst van Bonaire niet betrouwbaar genoeg blijkt te zijn.

Elke opdracht, in het Papiamentu en het Nederlands, is in een tasje op naam bezorgd, met een uitleg, duidelijke aanwijzingen en de benodigde materialen.

Er is een Whatsapp-groep aangemaakt waar deelnemers en begeleiders contact met elkaar konden houden. Ook is gevraagd van elke opdracht die klaar was een foto te maken en die in de Whatsapp-groep met elkaar te delen. Kunnen ouderen dat niet zelfstandig dan helpen de begeleiders van Hòfi Kultural hen daarmee.

Cadeautje

De deelnemers zijn blij met het project. “Soms heb ik geen zin in de dag en geen fut, en dan is de opdracht fijn om te doen”, zegt een van hen. Een andere oudere zegt: “M’n hoofd krijgt eindelijk rust als ik ga tekenen en ik wil dan ook niet meer stoppen”. Twee anderen zeggen dat de post in de brievenbus voelt als een cadeautje. “Het maakt m’n leven weer wat leuker.”