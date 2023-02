Komische film Mamadu wordt binnenkort opgenomen op Bonaire

KRALENDIJK – Binnenkort worden er weer filmopnames gemaakt op Bonaire. Dit keer voor de komische film Mamadu. Gisteravond kwam filmregisseur Jeroen Leinders aan op het eiland.

De film gaat over een oma, mamadu, die op Bonaire woont. Haar kleinkinderen wonen in Nederland en zijn erg ongehoorzaam. Hun vader besluit om ze naar hun oma op Bonaire te sturen. Oma woont echter in de knoek (kunuku), waar het leven totaal anders is dan dat de kinderen gewend zijn. De kleinkinderen leren tijdens hun verblijf van alles over de natuur en cultuur van Bonaire.

De schrijver en maker van de film is Sendion Balentin. De film wordt geproduceerd door The Seed Foundation & Cando Production en geregisseerd door Leinders. Laatstgenoemde heeft een groot aantal producties op zijn naam staan, waaronder de film die zich afspeelt op Curaçao ‘Tula the Revolt’, waarvan hij ook de regisseur was.

De opnames voor de film beginnen vanaf 6 maart aanstaande op verschillende locaties op Bonaire. Het team is voor het grootste gedeelte afkomstig van Bonaire en Curaçao. De film zal uiteindelijk te zien zijn in diverse bioscopen in Europa en Suriname. Ook zal deze op de internationale digitale platformen beschikbaar zijn voor online streaming.