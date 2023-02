Wederom stel op Bonaire gevolgd door TV-programma Ik vertrek

KRALENDIJK – Afgelopen tijd heeft het Nederlandse TV-programma Ik vertrek wederom opnames gemaakt van een stel dat op Bonaire aan een nieuwe toekomst begint. De eerste uitzending is vandaag te zien op de televisie. In de afgelopen jaren heeft het programma al meerdere keren mensen gevolgd die naar Bonaire emigreerden.

Dit keer volgt Ik vertrek Manuel en Nicole die vanuit Doetinchem naar Bonaire emigreren. Op het eiland willen zij op een groot kavel in de buurt van Bolivia een eigen bed and breakfast en een kapsalon beginnen. Maar voordat zij gasten kunnen ontvangen moeten deze, naast een woonhuis voor zichzelf, nog gebouwd worden. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, het stel loopt tegen meerdere problemen aan.

Vorig jaar volgde het programma Ik vertrek al Rinse en Francine die vakantieappartementen wilden openen. In 2014 stonden Audrey en Joop centraal in het programma toen zij naar Bonaire vertrokken om daar Casa Calexico te starten en in 2018 kwam het programma terug naar Bonaire om Hans en Karin (de Scheetjes) op de mini-adventure golfbaan te volgen.

De eerste uitzending van het avontuur van Manuel en Nicole komt vandaag op NPO 1 om 21:30 uur (16:30 uur Bonairiaanse tijd). Het tweede deel volgt een week later.