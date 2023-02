MBO Bonaire levert 26 nieuwe toppers voor het bedrijfsleven

KRALENDIJK – 26 studenten van MBO Bonaire hebben afgelopen maandagavond hun MBO-diploma in ontvangst genomen. De diploma’s zijn op feestelijke wijze uitgereikt binnen de studierichtingen Zorg & Welzijn, Economie & Administratie, Sport & Bewegen, Toerisme, Horeca en Media.

De diploma-uitreiking vond plaats in de aula van Scholengemeenschap Bonaire. De studenten werden flink in het zonnetje gezet. Op muziek van een dj liepen de studenten één voor één over een gouden catwalk naar het podium.

Extra aandacht was er voor vier studenten van de opleiding Medewerker Financiële Administratie en een student van de opleiding Kok. Deze studenten waren begonnen aan de twee jaar durende opleiding.

Door hun grote inzet hebben zij de studie versneld afgerond. Daarom ontvangen zij op een later moment een speciale onderscheiding.