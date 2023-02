Vogelgriep uitgebroken in Zuid-Amerika: Bonaire roept bevolking op tot waakzaamheid

KRALENDIJK – Vogelgriep, ook bekend als Aviaire Influenza, heeft momenteel haar intrede gedaan in verschillende landen in Zuid-Amerika. De besmettelijke ziekte kan zowel wilde (water)vogels als pluimvee en andere gedomesticeerde vogels aantasten.

Hoewel het vogelgriepvirus normaal gesproken niet zeer besmettelijk is voor mensen, zijn er toch enkele gevallen bekend waarbij het virus ook een mens heeft geïnfecteerd. De bevolking wordt daarom gewaarschuwd om alert te zijn bij zieke en dode vogels.

Symptomen

De ziekte vertoont verschillende symptomen, waaronder een hoge sterfte onder vogels. Op dit moment is het virus onder meer aangetroffen bij populaties bruine pelikanen in Venezuela en Costa Rica, waardoor er een risico is op verdere verspreiding in de Cariben.

Op dit moment is het virus niet aanwezig op Bonaire, maar de Veterinaire Afdeling roept de bevolking toch op tot waakzaamheid.

Wat te doen bij vermoeden van vogelgriep? Als uw eigen vogels plotseling ziek worden of komen te overlijden, meld dit dan bij uw vertrouwde dierenarts. Vervoer geen zieke of dode vogels. Bij waarneming van een dode wilde vogel (niet aangereden) meldt u dit dan bij de Veterinaire Afdeling. Dit kan tijdens werkuren via +599 715 5300/ +599 717 4800 of buiten kantooruren per email via [email protected].

Maak een foto van de locatie en geef een duidelijke omschrijving van de vindplaats van de vogel. Raak de vogel niet aan en transporteer deze niet zelf naar de Veterinaire Afdeling.