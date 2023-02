Succesvolle samenwerking tussen Nederlandse Basketbal Bond en Bonairiaanse Basketbal Federatie

KRALENDIJK – De Bonairiaanse Basketbal Federatie, in samenwerking met Indebon en de Nederlandse Basketbal Bond, heeft afgelopen weekend een reeks succesvolle basketbal clinics georganiseerd.

De workshop was gericht op scheidsrechters en coaches en omvatte zowel clinics voor jeugdigen tot 20 jaar als clinics specifiek voor vrouwen genaamd “Her world, Her rules”.

Ontwikkeling

Basketbal is een snelgroeiende sport op Bonaire en de federatie werkt hard aan verdere ontwikkeling en popularisering van de sport. De opkomst bij de clinics was overweldigend en de federatie is vastbesloten om samen met de Nederlandse Bond en Indebon basketbal op Bonaire naar nog een hoger niveau te brengen.