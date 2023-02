Op Saba dingt een recordaantal van vier partijen mee naar de gunst van de kiezer

THE BOTTOM- Op het eiland Saba hebben zich maar liefst vier partijen aangemeld voor de eilandsraadsverkiezingen, die op 15 maart a.s. plaats zullen vinden.

Het gaat om huidige bestuurspartij de WIPM, de United People Movement (blanco lijst), de Saba Caring People Party en de Party for Progress, Equality and Prosperity (PEP). Opvallende afwezige is de Saba Labor Party (SLP) die bij vorige verkiezingen nog wel deelnam.

Bij de verkiezingen van vier jaar geleden sleepte de WIPM alle vijf beschikbare zetels in de eilandsraad in de wacht. Dit bracht de situatie mee waarin het eiland geen enkele oppositie kende in de eilandsraad. In de loop van het jaar 2022 verklaarde raadslid Hemmie van Xanten zich onafhankelijk, waardoor de WIPM nog maar vier zetels overhield.

Kritisch

Op Saba, dat normaal uiterst eensgezind is, worden de laatste tijd meer kritische geluiden gehoord over de wijze waarop het eiland wordt bestuurd. Het valt evenwel te bezien in hoeverre de nieuwe partijen ook daadwerkelijk een zetel in de wacht zullen slepen. De enige partij buiten de WIPM die in 2019 en ook nu weer meedoet aan de verkiezingen de United People Movement (UPM) van Dave Levenstone, greep vier jaar terug nog naast een zetel.

Twee van de vier partijen, de Caring People Party en de UPM zijn relatief klein, met respectievelijk één en twee kandidaten. De PEP en de WIPM zijn met respectievelijk 6 en 7 kandidaten beduidend groter. Onafhankelijk raadslid Hemmie van Xanten doet bij de komende verkiezingen mee met de de nieuwe PEP-partij, die wordt geleid door Saska Mattheews.

Kiesgerechtigden

Op Saba zijn dit jaar 1101 kiesgerechtigden voor de eilandsraadsverkiezingen, terwijl het voor het Kiescollege (dat stemt voor leden van de Eerste Kamer) in totaal 917 kiesgerechtigden kent. Het gaat om het hoogste aantal kiesgerechtigden ooit.