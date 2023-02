Haagse Hogeschool studenten bezoeken Bonaire

KRALENDIJK – Op 26 januari bracht een groep van 30 studenten van de Haagse Hogeschool, opleidingen Bestuurskunde, Veiligheidskunde, Rechten en Europese Studies, een bezoek aan Bonaire.

De studenten werden ontvangen door waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond en de directeur Rijksdienst Caribisch Nederland, Tim Muller, voor gesprekken over de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de RCN-organisatie. De studenten bezochten ook de IND, OCW en de Douane, waar ze onder meer spraken over migratie, het sociaal domein en de ketenaanpak.

Deze studiereis is onderdeel van de minor koninkrijkszaken die ze volgden in het derde jaar van hun opleiding en sluit het programma af. Het is de bedoeling dat een aantal van deze studenten vervolgens stageplaatsen bekleden op de eilanden of bij een Koninkrijksinstituut in Nederland.

Minor

Met de minor koninkrijkszaken bereidt de Haagse Hogeschool studenten voor op functies binnen Koninkrijksrelaties, het enige programma in Nederland gericht op werken in koninkrijksrelaties.