Fundashon Alzheimer Bonaire houdt geslaagde Hòfi Alzheimer over de ervaringen na COVID-19 pandemie

KRALENDIJK – Op zaterdag 28 januari organiseerde Fundashon Alzheimer Bonaire haar eerste “Hòfi Alzheimer” bij Eddy’s Restaurant.

Dr. Giovanni J.M. Frans, voorzitter van Fundashon Mariadal, was de gastspreker en de discussie ging over de ervaringen na de COVID-19 pandemie en de toekomst. Ondanks de activiteiten die ochtend in verband met het Koninklijk bezoek, was de opkomst kleiner dan gebruikelijk, maar de aanwezigen maakten optimaal gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Er was een goede interactie en alle betrokkenen kijken terug op een geslaagde Hòfi Alzheimer.