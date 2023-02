Centraal stembureau Bonaire toetst kandidatenlijsten partijen

KRALENDIJK- Op maandag 30 januari hebben de politieke partijen die deel willen nemen aan de verkiezing(en) hun kandidatenlijst ingeleverd bij Pasangharan.

In opmars naar de verkiezingen die plaatsvinden 15 maart 2023 is dit moment traditioneel de start van de campagneperiode voor de verkiezingen. De partijen maken dan ook van de gelegenheid gebruik door collectief de kandidaatlijst en benodigde papieren in te dienen.

Nadat de partijen op maandag 30 januari de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten bij het centraal stembureau hebben ingeleverd onderzoekt vervolgens het centraal stembureau de kandidatenlijsten.

Openbare zitting

Het centraal stembureau komt vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in een openbare zitting samen en beslist achtereenvolgens of de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire en die voor de leden voor de verkiezing van het kiescollege van Bonaire geldig zijn en nummert de lijsten. Deze openbare zitting vindt plaats in Pasangharan, Plasa Wilhelmina.