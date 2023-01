Vacature Projectcoördinator Bonaire

Als projectcoördinator doe je werkvoorbereiding en projectcoördinatie: o.a. calculaties, uitwerken en controleren van technische tekeningen. Je levert een bijdrage aan de projectontwikkeling en over het beheer van de bestaande vastgoedvoorraad. Je levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van de meerjarenonderhoudsplanning en -begroting. Jij bent verantwoordelijk voor het laten uitvoeren, controleren en afhandelen van reparatieverzoeken, inspecties en opleveringen bij huurwoningen en -panden. en contactleggen met opdrachtgevers en opdrachtnemers is van belang.

Heb jij bouwkundig, civiel en technische inzicht naast vaktechnische kennis van bouwkundige en installatietechnische zaken? Boeit het jou om zowel kantoor- als veldwerk te doen? Praat jij gemakkelijk met mensen?

Dan zoeken wij jou!

PROJECTCOORDINATOR (M/V)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Vastgoed, die verantwoordelijk is voor het vastgoedbeheer.

Jouw profiel

Je bent enthousiast en hebt een HBO/HTS-opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek. Je hebt minimaal 2 jaar praktijkervaring in het begeleiden van de uitvoering van werken en hebt inzicht in relevante vaktechnische ontwikkelingen. Je hebt theoretisch-praktische kennis van bouwkundige en installatietechnische zaken. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed. Beheersing van het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans in woord en geschrift is een pre. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Je bezit organisatorische en coördinerende vaardigheden. Vaardigheid in het (binnen kaders) onderhandelen over prijzen en leveringsvoorwaarden met aannemers en andere ‘stakeholders’. Je kunt met onze huurders communiceren en omgaan. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Je kunt plannen, organiseren en je bent accuraat. Je hebt een resultaatgerichte instelling, een proactieve en flexibele houding en geen acht (8) tot vijf (5) mentaliteit.

Ons aanbod

Een fulltime functie (36 uren) bij een groeiende organisatie. Een arbeidsovereenkomst voor in principe één (1) jaar met twee (2) maanden proeftijd en een goed salaris afhankelijk van opleiding en (werk)ervaring. Training- en opleidingsmogelijkheden. Een stabiele organisatie en een hecht team die nieuwe ontwikkelingen tegemoet gaat. Goede secundaire voorwaarden zoals o.a. een aantrekkelijke verlofregeling, vakantiegeld en aan het eind van het jaar een bonusbedrag.

Over Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

Fundashon Cas Bonairiano (FCB) is een woningstichting met 15 medewerkers en circa 560 woningen, gevestigd te Bonaire, Caribisch Nederland. We zijn een professionele organisatie met een goeie werksfeer en betrokken collega’s. FCB biedt betaalbare en kwalitatief goede (sociale) huur- en koopwoningen aan inwoners van Bonaire die zelf niet in hun woonruimte kunnen voorzien, vnl. inwoners met een laag- en middeninkomen en bijzondere doelgroepen. Momenteel en in de komende jaren is en zal FCB volop investeren met uitbreiding van het woningbestand, naast investeren in het bestaand bezit en uitvoering van diverse projecten.

Contact

Voor meer informatie en/of de volledige functieomschrijving kun je naar [email protected] mailen. Bij interesse, stuur dan vóór 11 februari 2023 een sollicitatiebrief met een heldere motivatie en curriculum vitae (CV) naar [email protected]. Wij behandelen alle reacties vertrouwelijk. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Dit geldt ook voor verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden.