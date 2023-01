Bonaire inspireert reizigers op culinair gebied in New York

KRALENDIJK – In New York zijn diverse ’taste of Bonaire’-avonden georganiseerd door Tourism Corporation Bonaire, TCB. Het doel hiervan is om toekomstige reizigers te inspireren en het eiland te herpositioneren als culinair paradijs. Daarnaast werd er een trade dinner georganiseerd voor reisagenten en deelgenomen aan een netwerkevenement.

Het Taste of Bonaire-evenement werd op 24 januari gehouden en was gericht op schrijvers, redacteuren en freelancers. Tijdens het evenement werd er samengewerkt met Curaçao en Sint-Maarten. Chef-koks van de drie eilanden bereidden samen een volledig diner voor de mediapartners. De Bonairiaanse chef-kok Chelsey Domacasse zorgde onder andere lokale geitenstoofpot, funchi en ‘pika krioyo’.

Op woensdag 25 januari heeft Bonaire in samenwerking met Curaçao een trade dinner georganiseerd. Hiervoor waren reisagenten uit de stad New York uitgenodigd om te genieten van een unieke diner ervaring.

Ook nam TCB deel aan de Travmedia’s International Media Marketplace 2023, IMM, dat op 26 januari plaatsvond. Tijdens deze internationale netwerkbijeenkomst heeft het Bonairiaanse toeristenbureau kennis gemaakt met topjournalisten, redacteuren, influencers en presentatoren. Met hen werd nieuws gedeeld over het Bonaire Bond-programma, het Earthonauts-programma, de Bonaire Yoga & Wellness Week, de Bonaire Rum Week, airlift updates, nieuwe activiteiten, accommodaties en meer.