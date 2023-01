Van Huffelen loopt mee met Ride for the Roses Bonaire

KRALENDIJK- Bonaire kijkt terug op een geslaagde editie van Ride for the Roses, die na een flinke tijd weer mogelijk was.

Deelnemers verzamelden zich om 7 uur bij het stadium in Kralendijk om deel te nemen aan de verschillende activiteiten waarmee geld ingezameld wordt voor de kankerbestrijding. Net als in voorgaande jaren was ook nu weer de ORCO bank hoofdsponsor van het evenement.

Opvallende aanwezige op de zondagochtend was Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen, die samen met plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond van de Partij was en de 9 kilometer heeft uitgelopen.

Tevreden

Zowel deelnemers als het organiserend comité toonden zich uitermate tevreden met het verloop van de sportieve activiteit.