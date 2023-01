M21 doet oproep aan stemmers Nina den Heyer

KRALENDIJK- De politieke beweging M21 van raadslid Daisy Coffie doet een serieus beroep op de kiezers van ex-gedeputeerde en voormalig MBP-politica Nina den Heyer, om een stem uit te brengen op de roze partij.

Volgens Coffie heeft zij gedeputeerde Den Heyer ook gesteund in haar beleid en met name de sociale dossiers, op momenten dat Den Heyer door haar eigen partij niet altijd werd gesteund.

Ook zegt Coffie dat zij zich in wil blijven zetten voor de actiepunten van Den Heyer, waaronder het vaststellen van het Sociaal Minimum, de verhoging van het minimumloon, betere kinderopvang en tal van andere actiepunten.

“Wij zijn ervan overtuigd dat het hier gaat om concrete punten die wij in de komende bestuursperiode kunnen realiseren. Om deze doelen te bereiken, moeten wij van M21 een krachtige stem hebben in de Eilandsraad en in het bestuur van ons eiland” zet Coffie.

Oproep

Coffie zegt een oproep te doen aan stemmers om haar partij te steunen. “Dit is de reden waarom ik een beroep doe op de gehele bevolking, en heel in het bijzonder op de ruim 1000 kiezers van Nina, om ons hun overtuigende steun te geven zodat Nina’s werk voortgezet en afgerond kan worden”, aldus Coffie.