Vacature HR Adviseur (A) Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.



Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: HR Adviseur (A)

Dit ga je doen

Als HR-adviseur ben je werkzaam binnen het team HR beheer en draag je zorg voor een goedlopend proces rondom personeelsbeheer en-begeleiding van medewerkers binnen Fundashon Mariadal. Je bent het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de personeelsmutaties en de administratieve afhandeling hiervan. Daarnaast heb je een coördinerende rol in het recruitment; een van de belangrijke thema’s binnen afdeling HR. Met jouw inzet en begeleiding zorg je ervoor dat de formaties binnen de teams op orde zijn, met het uiteindelijke doel dat de cliënt-en patiëntveiligheid gewaarborgd wordt. In deze functie ben je een belangrijke schakel en sparringspartner tussen medewerker, teamcoördinator en het management. Je draagt zorg voor effectieve en efficiënte adviezen en ondersteuning inzake de uitvoering van het personseelsbeleid.

Dit neem je mee

Je hebt een relevante opleiding op MBO niveau met HBO werk-en denkniveau;

Je hebt een aantal jaren werkervaring in het HR vak;

Je beheerst kennis van bedrijfsprocessen en wettelijke regelingen met betrekking tot HR;

Je kent de zorgsector of hebt er affiniteit mee;

Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, bent tactvol en beschikt over grote organisatiesensitiviteit;

Je hebt een op samenwerking gerichte instelling en kunt goed met cultuursverschillen omgaan;

Je werkt accuraat en nauwkeurig;

Dit bieden we je

De functie van HR Adviseur A is ingedeeld in Functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.761,- en maximaal $ 3.735,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marlies Nicolai-Moes (Unitleider HR) via Email: [email protected].

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 17 februari 2023 in te sturen via:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/124/hr-adviseur-a