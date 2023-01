Koninklijke familie staat stil bij het koloniale verleden van Bonaire

KRALENDIJK – Vanmorgen brachten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en Prinses Amalia een bezoek aan de slavenhuisjes bij de Witte Pan. Zij kregen daar uitleg over het koloniale verleden en slavernij op Bonaire.

Tijdens hun bezoek aan de slavenhuisjes vertelde de voorzitter van Fundashon Históriko Kultural Boneriano, Bòi Antoin, over de geschiedenis van Bonaire en werd er een gedicht voorgelezen door Jennifer Pocorni-Martis, adviseur Cultuur en Jeugd bij het OLB. Vervolgens maakte het koninklijk gezelschap een wandeling langs de slavenhuisjes.

Het is volgen Antoin niet de eerste keer dat iemand van de koninklijke familie de huisjes bezoekt. Maar het is wel de eerste keer dat zij daadwerkelijk zijn uitgestapt en uitleg over het onderwerp hebben gekregen.

De slavenhuisjes staan symbool voor het slavernijverleden op Bonaire. Het eiland werd in 1636 bezet door Nederland. Bonaire was voor Nederland interessant om het zeezout. De slavenhuisjes dienden als tijdelijk onderkomen voor de slaven die werkzaam waren in de zoutpannen. Zij overnachtten daar doordeweeks om in het weekend lopend naar Mangazina di Rei in Rincon te gaan. Daar ontvingen de slaven rantsoenen van de Nederlandse overheid. Naast de slavenhuisjes bij de Witte Pan staan er ook slavenhuizen bij de Rode Pan, verder in het zuiden van het eiland.