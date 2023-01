Bonaire moet nieuwe ferryservice tussen Bonaire en Curaçao krijgen

KRALENDIJK- Een samenwerking tussen het Instituto pa Desaroyo Ekonomiko Boneriano (IDEB) onder voorzitterschap van Caryl (Hans Els) en de scheepvaart onderneming Caribbean Fast Ferry Company (CFFC) moet gaan leiden tot een levensvatbare ferryverbinding tussen Bonaire en Curaçao.

IDEB omschrijft zichzelf als een lobby organisatie met een activistische beleggingsvisie. CFFC wordt vertegenwoordigd door Erich Perigault Monte. Het zou gaan om een bedrijf met 30 jaar ervaring in Maritiem transport.

Tijdens een persconferentie afgelopen week presenteerden IDEB en CFFC hun project onder de naam “Ban Krea Union, Ban Han habri transporte Maritimo “ (Laat ons eenheid creëren door een maritieme verbinding, red.)

“Een goede verbinding met een snel varende Ferry voor passagiers transport en eventuele spoed eisende pakketten zal een grote bijdrage geven aan de transport tussen de eilanden voor zowel de plaatselijke bevolking en eventuele toeristen die daar gebruik van willen maken”, aldus de initiatiefnemers.

Volgens Els en Monte zal de ferry een hoofdvestiging op Bonaire hebben. De beoogde ferry kan tussen de eilanden varen met een snelheid van 22 knopen, waardoor de afstand tussen de beide eilanden binnen 3 uur kan worden afgelegd.

De initiatiefnemers beloven dat de nieuw te bouwen ferry moderne techniek en navigatiemiddelen zal hebben. De ferry zou zijn ontwerpen door een Nederlandse ontwerper, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden op zee tussen de eilanden. “Dit type Fast Ferry Catamaran kan golven tot wel vier meter aan”, zeggen Els en Monte.

Investering

Hoewel het volgens de initiatiefnemers gaat om een aanzienlijke investering, geven zij in het geheel geen details over de financiering van het project. Wel noemen zij een levensduur van minimaal 15 jaar voor de afschrijving van de investering.

Het idee van een Fast Ferry tussen de eilanden is niet nieuw. Eerdere projecten, waaronder die van de Flamingo Fast Ferry zijn of niet doorgegaan of jammerlijk mislukt.