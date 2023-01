Arbeidsplaatstraject ‘brug pa oportunidat’ loopt ten einde

KRALENDIJK- Het project ‘E brug pa oportunidat’ dat in 2021 in het leven geroepen werd door het openbaar lichaam Bonaire (OLB), Plenchi di Trabou en Selibon is tot een einde gekomen.

Zes deelnemers hebben een contract bij Selibon aangeboden gekregen. Doel van het gezamenlijke project was om arbeidsplaatsen te creëren voor personen die vanwege de coronapandemie zonder werk kwamen te zitten. Zij werden voornamelijk ingezet voor kap- en onderhoudswerkzaamheden bij openbare plaatsen op het eiland.

Eind 2022 zijn negen van de vijftien deelnemers na hun deelname aangemeld voor verdere begeleiding via Plenchi di Trabou. Het re-integratie instrument ‘Van Werk naar Werk’ is direct ingeschakeld. Dat is erop gericht om deze kandidaten met behulp van loopbaan coaching door te bemiddelen naar een andere baan. Ze worden getraind op sociale- en werknemersvaardigheden die nodig zijn om zich beter te profileren, te presteren en te functioneren, maar ook wat voor type werk het beste zou passen bij de huidige situatie.

Terug naar arbeidsmarkt

Er is stilgestaan bij de diverse manieren om terug te keren naar de arbeidsmarkt: Betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap. Nazorg wordt na geboden zodat duurzame plaatsing kan worden gewaarborgd. Daarbij wordt niet alleen naar betaald werk, maar ook naar ondernemerschap gekeken. Plenchi di Trabou houdt ook bij vervolgplaatsingen vinger aan de pols, om ervoor te zorgen dat de deelnemers duurzaam aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.