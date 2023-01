Vacature Supervisor Housekeeping Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband uitbereiding van ons team zijn wij per direct opzoek naar een:

SUPERVISOR HOUSEKEEPING (32 – 40 uur)

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, verras jij onze gasten met de schoonste kamer van het land? Er ontgaat jou werkelijk niets. Jouw hart gaat sneller kloppen van het woord ‘Housekeeping’. Je bent perfectionistisch en hebt oog voor detail. Je wordt vrolijk van strak opgemaakte bedden en blinkende badkamers. Daarnaast beheers je het vak tot in de puntjes zodat je je eigen team kan aansturen, coördineren en waar nodig bijspringen!

Wat ga je doen?

Jij geeft leiding aan de dagelijkse Housekeeping-werkzaamheden in het resort. Je houdt toezicht over het verrichten van schoonmaakonderhoud volgens een vastliggend werkprogramma. Daarbij behoort het indelen van de medewerkers over de verschillende afdelingen en het toewijzen van taken, geven van aanwijzingen en instructies, controleren van de werkkwaliteit en voortgang.

Wie ben jij?

Jij bent iemand met oog voor detail, bent creatief, neemt initiatief en bent servicegericht naar onze gasten toe. Verder kan jij goed in zowel teamverband als zelfstandig werken en kan je goed problemen oplossen. Daarnaast herken jij je in de volgende punten:

Je hebt minimaal 2 tot 3 jaar relevante ervaring;

Je beheerst Nederlands, Spaans, Papiamentu of Engels;

Je hebt goede organisatorische en leidinggevende skills.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast staat in ons hotel je persoonlijke ontwikkeling centraal. Het Delfins Beach Resort is nog steeds aan het groeien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatie richten aan [email protected]