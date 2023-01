Vacature Medewerker Housekeeping Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband met uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

MEDEWERKER HOUSEKEEPING (parttime/fulltime)

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, verras jij onze gasten met de schoonste kamer van het land?

Er ontgaat jou werkelijk niets. Gekreukte lakens in een net gereedgemaakte hotel kamer? Niet in jouw dienst! Je moet er niet aan denken… Je werkt samen met je collega’s in de Housekeeping. En dat doe je met passie en plezier. Schoonmaken doe jij namelijk niet uit een boekje, maar met bezieling. Zorg jij ervoor dat onze gasten in een frisse kamer komen en bezorg je onze gasten hiermee een geweldige vakantie? Kom dan ons versterken in de schoonmaak.

Wat ga je doen?

Het schoonmaken van onze hotelkamers; Aanvullen van de minibar; Ervoor zorgen dat alle benodigde spullen op orde zijn; Schoonmaken van de toiletten, restaurant, zalen en kantoren.



Wat vragen wij?

Jij hebt een echte hands-on mentaliteit en bent precies met schoonmaken.

Jij hebt werkervaring in eenzelfde functie of je wilt de fijne kneepjes van het vak leren!

Oog voor detail en doorzettingsvermogen: Dit heb jij in je!

Je bent een harde werker met een goede conditie.

Je hebt een flexibele instelling en bent bereid op wisselende tijden te werken, waaronder ook avonden en weekenden.

Tijden zijn in overleg, maar we verwachten dat je kunt inspringen wanneer nodig.

We werken binnen het hotel als een team, samenwerken en communiceren vind jij ook erg belangrijk!

Samen met jouw collega’s maak jij van elke dag een nieuw avontuur.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast staat in ons hotel je persoonlijke ontwikkeling centraal. Het Delfins Beach Resort is nog steeds aan het groeien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatie richten aan [email protected]