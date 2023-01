Pleegvergoeding in Caribisch Nederland stijgt met 14,3% in 2023

KRALENDIJK – In 2023 zullen de basisbedragen en toeslagen voor pleegvergoeding in Caribisch Nederland met 14,3% stijgen. Dit is vastgelegd in een aanpassingsregeling door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen.

Pleegvergoeding is bedoeld om pleegouders financieel te ondersteunen bij de zorg en opvoeding van minderjarigen die in pleeggezinnen wonen, zoals kosten voor dag- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten, kleding en levensonderhoud.

Pleegzorg is een tijdelijke opvang voor kinderen die door problemen in het gezin niet thuis kunnen wonen. Pleegouders nemen de zorg voor het kind over.