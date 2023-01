Nieuw Embassy Suites Aruba biedt speciale prijzen voor gasten uit ABC eilanden

ORANJESTAD- Het nieuwe Embassy Suites by Hilton op Aruba heeft een speciale aanbieding om haar opening te vieren verlengd voor inwoners van de ABC eilanden.

Het enorme hotel aan de waterkant tussen Low- en Highrise biedt een suite voor twee personen aan tegen een betaling van 179 dollar per nacht. Die prijs is inclusief ontbijt, maar wel exclusief de nodige belastingen en service charge die daar nog bovenop komt. Gasten die van de aanbieding gebruik willen maken moeten wel minimaal twee nachten in het hotel veblijven.

Duur

Prijzen voor hotelkamers op Aruba zijn, vooral tijdens het hoogseizoen behoorlijk hoog. Prijzen van tussen de 400 en 700 dollar per nacht, vaak zelfs exclusief ontbijt, zijn geen uitzondering. De Aruba Tourism Authority (ATA) heeft de afgelopen jaren flink gewerkt aan het realiseren van een hogere prijs per toerist per nacht.