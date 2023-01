Nederland derde grootste importeur Colombiaanse goederen

BOGOTA- Nederland is een steeds belangrijker importeur van goederen uit Colombia. De export van Colombiaanse goederen naar Nederland maakte de afgelopen jaren een stormachtige groei door.

Zo pluste de import van Colombiaanse producten in Nederland tussen 2021 en 2022 er maar liefst 197% bij. Hiermee is Nederland verworden de derde grootste exportbestemming van Colombia, met een totaal van 4,5% van de totale waarde die door het land wordt geëxporteerd. De producten die het meeste groei laten zien zijn voedingsproducten -en dan waaronder agrovoeding- en textiel.

“De groei van de export is het product van het harde werk van verschillende entiteiten die binationale handel promoten”, zegt Jan Willem van Bokhoven, uitvoerend directeur van de Nederlands-Colombiaanse Kamer van Koophandel, het zogenaamde Holland House.

Positief

Van Bokhoven heeft goede verwachtingen over de handelsbetrekkingen tussen beide landen in de nabije toekomst. “Als de relaties eenmaal bestaan zien we dat ze vaak verder groeien en belangrijker worden”.