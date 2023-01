Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Amalia bezoeken Bonaire

KRALENDIJK – Vanmiddag zullen de leden van het Koninklijk Huis aankomen op de luchthaven van Bonaire. Daar zullen ze worden begroet door onder andere gezaghebber Edison Rijna en Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond.

Bonaire.nu zal aanwezig zijn bij de aankomst van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Amalia op Bonaire. Ook gaan wij verslag uitbrengen van hun bezoek en lezers op de hoogte houden van de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis tijdens hun verblijf op Bonaire.

Zaterdag 28 januari maakt de Prinses van Oranje voor het eerst kennis met het eiland. De hele dag en avond is er voor het gezelschap een programma waarin cultuur, natuur, muziek, lokale gebruiken, het koloniaal verleden, sport en ontmoetingen met inwoners van Bonaire centraal staan.

Rijksdienst Caribisch Nederland laat weten in een persbericht trots te zijn om zich als eerste eiland te mogen presenteren. “Laten wij het koninklijk gezelschap een warm welkom geven door langs de onderstaande route te gaan staan.” De bus rijdt in de late ochtend door Rincon en in de vroege middag door de volgende straten: Kaya Karibe – Kaya Korona – Kaya Dr. Jose Gregorio Hernandez – Kaya V.F. Gomez – Kaya Papa Cornes – Hanchi Amboina, Kaya Sonmontuno – Kaya Pos di Amor – Kaya A. Emerenciana – Kaya Industria – Kaya Msgr Nieuwindt – Kaya Nikoboko Zuid.