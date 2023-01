Koning Willem Alexander, koningin Máxima en de Prinses van Oranje geland op Bonaire

KRALENDIJK – Vanmiddag zijn de leden van het Koninklijk Huis op de luchthaven van Bonaire geland. Zij werden ontvangen door de gezaghebber, rijksvertegenwoordiger en directeur van Bonaire International Airport. Het bezoek staat in het teken van de kennismaking van de Prinses van Oranje met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Morgen volgt er een vol programma dat in het teken staat van onder andere de cultuur, natuur, sport en het koloniaal verleden van Bonaire. Na een ontmoeting met de gezaghebber ’s morgens wordt er een bezoek gebracht aan de slavenhutjes en Mangazina di Rei.

Foto ABC Online Media

In de middag zullen de leden van het Koninklijk Huis in gesprek gaan met bewoners van Bonaire. Gevolgd door een rondrit door de verschillende wijken van het eiland. Daarna staat er een bezoek aan Sorobon op de planning en een boottocht door de mangrove. ’s Avonds zullen koning Willem Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig zijn bij Taste of Bonaire.