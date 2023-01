SGB introduceert combinatieklas kader-mavo voor groep 8-leerlingen op Bonaire

KRALENDIJK – De SGB wil vanaf 1 augustus 2023 starten met een combinatieklas kader-mavo. Deze nieuwe klas is bedoeld voor huidige groep 8-leerlingen die een dubbeladvies kader-mavo hebben gekregen. Het doel van de combinatieklas is om leerlingen op Bonaire meer tijd te geven om zich te ontwikkelen en hun passende onderwijsniveau te bepalen.

In de combinatieklas starten leerlingen op het hoogste niveau, het mavoniveau. Gedurende het schooljaar zal per vak gekeken worden welk niveau het beste past en zal de leerling op dit niveau het vak aangeboden krijgen. Er zal periodiek overleg plaatsvinden om de voortgang van de leerlingen te bespreken en welk onderwijsniveau het beste gaat passen in de toekomst.

Doorstroming

Na de combinatieklas stroomt de leerling door naar het tweede leerjaar vmbo-kader of mavo. Het kind krijgt hierdoor meer tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs en te laten zien wat het in huis heeft.

De combinatieklas kader-mavo is een samenwerking tussen Liseo Boneriano en VMBO, met lesgeving door collega’s van beide locaties. De methodes die gebruikt worden zijn zowel geschikt voor kader als mavo.