Reef Renewal Bonaire plant drie soorten Boulder-koraal terug in zee

KRALENDIJK – De Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) heeft een historisch moment bereikt door voor het eerst drie soorten rotskoraal terug te planten in de riffen van het eiland.

De soorten die zijn uitgeplant zijn het gelobde sterkoraal (Orbicella annularis), bergachtige sterkoraal (Orbicella faveolata) en groot sterkoraal (Montastraea cavernosa). Twee van deze soorten worden bedreigd met uitsterven. Deze soorten zijn belangrijke bouwstenen van het mariene ecosysteem en zullen de veerkracht van de riffen van Bonaire versterken.

Fragmenten

RRFB begon in 2022 met het uitplanten van koraalfragmenten die bijna 2 jaar eerder via fragmentatie waren vermeerderd en in kwekerijen werden gekweekt. In 2012 richtte de stichting zich aanvankelijk op 2 soorten vertakkend koraal: hertshoornkoraal (Acropora cervicornis) en elkhoornkoraal (Acropora palmata).

De stichting heeft sindsdien haar herstelinspanningen uitgebreid naar meer soorten, eerst door hun larvenvoortplantingsprogramma en nu ook door fragmentatietechniek. RRFB zegt dat zij zullen doorgaan met het kweken en vermeerderen van rotskoralen in kwekerijen en deze terug te planten op het rif. De inspanningen van de stichting zorgen ervoor dat O. annularis, O. faveolata en M. cavernosa, hoofdbestanddelen van het mariene ecosysteem van Bonaire, zullen blijven gedijen temidden van toenemende druk.

Belangrijk

Het rotskoraalproject is belangrijk voor het behoud van belangrijke soorten en voor het waarborgen van de veerkracht van de riffen van Bonaire in het licht van groeiende lokale en mondiale bedreigingen. Door de hoeveelheid en soorten koraal die ze uitplanten uit te breiden, introduceert de Foundation de broodnodige diversiteit in aangetaste rifgebieden, waardoor ze beter bestand zijn tegen de steeds veranderende omgeving van vandaag en de onzekere omstandigheden van de toekomst.