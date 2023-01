Bobbejan’s BBQ is een klein, zeer populair gezellig Barbecue Restaurant in het centrum van Kralendijk. Wanneer je in het weekend over de boulevard loopt of rijdt, komen de heerlijke BBQ-geuren je al tegemoet. Ook al heb je net gegeten je maag begint spontaan te knorren. Het restaurant is dan ook makkelijk te vinden, volg gewoon je neus!

Afbeelding ter illustratie © Canva

Bij Bobbejan’s proef je de heerlijke smaak die de BBQ aan gerechten geeft. Genieten dus, zonder zelf al dat gedoe met kolen, aanmaakblokjes en het schoonmaken van het barbecue rooster. Bobbejan’s regelt het allemaal en heeft diverse BBQ-gerechten zoals saté, kip, spareribs, mixed grill of vis. Neem je gerechten mee naar huis of zoek een mooi plekje langs het water en geniet van Bonaire op z’n best!

Reviews

“Superlekkere sateh, de beste op het eiland! Het recept van de satesaus moet wel top secret zijn laat je niet afschrikken door het uiterlijk van deze zaak, want de smaak van het eten is fenomenaal

Helaas alleen in het weekend geopend, en het is niet voor niks dat het hier een komen en gaan is van locals die hier hun eten halen!”

Very good since so many years! Good price, nice service and the very best bbq sauce of Bonaire! Only to go is perfect

“Got a tip that this was good–went early, walked over and ordered ribs and frankendel the first night. Wasn’t sure what frankendel was and her description of it didn’t translate well. So amazing that we went back the next night to order a full meal of frankendel and a sateh side.

Frankendel is some sort of meat sausage–sort of like a polish kielbasa in America, and it is excellent–the chicken sateh was totally what I expected–peanut and sauce were terrific. Definitely don’t miss this, but she is only open F-S-S–off a side street in downtown!”

Afbeelding ter illustratie © Canva

Contact en openingstijden

Kaya Albert Engelhardt 2

Telefoon : +599 717 4783

Bobbejan’s BBQ is in het weekend open van vrijdag t/m zondag van 18.00 – 22.00 uur.

Lees ook: