OLB begint wegwerkzaamheden kruising Kaya Gobernador Debrot en Kaya Leeuwarden

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden bij de kruising van de Kaya Gobernador Debrot met de Kaya Leeuwarden op Hato.

Het verkeer wordt omgeleid via provisorische rijstroken. Verkeer komende vanuit de stad richting Sabadeco wordt onder meer over de Kaya Alkmaar heen geleid, terwijl verkeer vanuit de richting Sabadeco uitwijkt naar een rijstrook die net voor het WEB-terrein is aangelegd.

De werkzaamheden zouden, volgens opgaaf van het OLB, rond de drie dagen duren.