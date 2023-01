Universiteit van Aruba geeft voorlichting op Liseo Boneriano

KRALENDIJK- De rector van de Universiteit van Aruba, Viola Heugter, heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Liseo Boneriano.

Heugter vertelde leerlingen van HAVO en VWO over het studeren aan de universiteit van Aruba en wat de voordelen zijn van studeren in de regio, in plaats van verder weg.

Ook het pre-academische jaar dat verzorgd wordt op de UA, is een goede voorbereiding op een universitaire studie in Nederland of elders. Directrice Barbara Sol van Liseo toont zich in haar nopjes met het bezoek van Heugter, dat zij als nuttig bestempelt.