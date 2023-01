Bon Bida gezondheidscentrum vertelt bij brandweer over belang van gezonde voeding

KRALENDIJK- Diëtiste Lucinda Van der Wardt van Bon Bida gezondheidscentrum heeft een interactieve presentatie gegeven over het belang van gezonde voeding bij Brandweer Korps Caribisch Nederland (BKCN).

De presentatie past in het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de medewerkers van BKCN. In haar presentaties laat Van der Wardt onder andere zien hoeveel suiker mensen binnenkrijgen in voedingsmiddelen waarvan zij dat niet vermoeden.

Conditie

Voor actieve beroepen, zoals die bij de Brandweer, is het uiteraard van belang dat medewerkers beschikken over een goede conditie. Ook tijdens de selectie en opleiding van nieuwe medewerkers wordt daar veel nadruk op gelegd.