Toeristenaankomsten op Bonaire overtreffen pre-COVID-cijfers

KRALENDIJK – Het gaat goed met het toerisme op Bonaire. Uit gegevens vrijgegeven door de Tourism Corporation Bonaire (TCB) blijkt dat ruim 170.000 internationale bezoekers in 2022 per vliegtuig naar het eiland reisden, dat zijn er meer dan 12.000 in vergelijking met 2019.

“Deze stijging overtreft het niveau van vóór de pandemie, in overeenstemming met het Masterplan voor toerisme en het herstelplan voor toerisme”, zegt TCB. “Een sterke opgekropte vraag, een verbeterd vertrouwensniveau, het opheffen van beperkingen in de landen van herkomst en een toenemend luchttransport naar het eiland hebben de resultaten een boost gegeven.”

47 procent van alle bezoekers kwamen uit Nederland, terwijl 26 procent uit de Verenigde Staten van Amerika kwam en 12 procent uit Curaçao. De meeste bezoekers zijn wat ouder, zo tussen de 45 en ouder dan 65.

Bijna 305.000 cruisebezoekers deden Bonaire aan. Met dat aantal zit het eiland op twee derde van wat het in 2019 ontving aan cruisebezoekers.

In de toekomst werkt de TCB samen met de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) en de OLB om marketingplannen aan te passen om meer welvarende en milieubewuste bezoekers aan te trekken en om de aankomsten van de Noord-Amerikaanse markt te vergroten.