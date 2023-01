M21: Zeker plaats voor twee laboratoria en vier apotheken op Bonaire

KRALENDIJK- Er is op Bonaire, rekening houdend met de bevolkingsgroei in de afgelopen jaren, zeker plaats voor twee laboratoria en vier apotheken. Dat is althans de mening van Carlos López – Natera, beoogd kandidaat voor politieke partij M21.

“In 2010 telde Bonaire ongeveer 15.000 inwoners. In die tijd waren er drie apotheken en één laboratorium. Als onderdeel van het veranderingsproces en met een bevolkingsaantal van bijna 23.000 inwoners zijn er momenteel vier apotheken en twee laboratoria”, aldus López-Natera.

Volgens de M21 kandidaat zijn veel inwoners zijn van mening dat de dienstverlening van de laboratoria en de apotheken niet voldoende is. “Als wij van de ene kant de vastbeslotenheid om BonLab te sluiten in ogenschouw nemen en aan de andere kant de constante wijzigingen in openingstijden van de apotheken, kunnen wij stellen dat op deze twee gebieden grote fouten worden gemaakt die helaas op negatieve wijze de kwaliteit van leven van de hele bevolking aantasten”.

Sluiting

López-Natera zegt te vrezen dat de sluiting van BonLab er voor zal zorgen dat de dienstverlening van het ene laboratorium dat overblijft, in elkaar gaat storten. “Centralisatie op één enkele plek zal een excessieve vraag en versterking van de monopolie ten gevolge hebben”.

López-Natera wijst er op dat in het geval van de apotheken het een publiek geheim is dat de huidige werkwijze veel overlast en irritatie veroorzaakt bij de cliënten. “Lange wachttijden en wijziging van openingstijden zonder voorafgaand bericht zijn gemeengoed geworden en ze zijn bovendien weinig functioneel wat veel ongemak met zich meebrengt.