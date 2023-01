Loslopende geiten bezorgen Sint Eustatius miljoenenstrop

Door Harald Linkels

ORANJESTAD- De nieuwssite binnenlandsbestuur.nl schrijft in een recent artikel over een dreigende miljoenenstrop op St. Eustatius die indirect of mede wordt veroorzaakt door loslopende geiten op het eiland.

Het artikel heeft betrekking op de rechtszaak en schadeclaim die het Orange Bay hotel aanspande tegen de overheid door het gevaar dat de inmiddels onstabiele klif op het eiland met zich mee zou brengen voor de gasten van het hotel.

“Door erosie vanwege de loslopende geiten die het eiland kaalvreten, kan het Orange Bay Hotel onder aan de klif van Oranjestad al sinds het begin van de pandemie niet open, omdat door mogelijk vallende rotsblokken de veiligheid van de gasten niet kan worden gegarandeerd. Het hotel eist een schadevergoeding, waarvan de teller nu al staat op 1,4 miljoen dollar”, aldus Binnenlands Bestuur.

Het Orange Bay hotel kreeg eind 2022 gelijk van de rechter. In een civiele procedure gelastte de rechter het eilandbestuur de klif veilig te maken met een dwangsom van 1.000 dollar per dag, die kan oplopen tot 1 miljoen dollar. Volgens Binnenlands Bestuur stelde de rechter het openbaar lichaam Sint Eustatius aansprakelijk voor de bedrijfsschade van het hotel, die het hotel zelf becijfert op 2.500 dollar per dag.

Volgens Binnenlands bestuur probeert het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inmiddels te komen tot een vergelijk met het hotel.

Het Nederlandse kabinet trok ettelijke miljoenen uit voor de stabilisatie van ‘The Cliff’, doch trok dit niet door tot de locatie waar het Orange Bay Hotel wordt gerealiseerd. Foto: BES-Reporter

Serieus

Ecostatia, dat het hotel runt, zou het eilandbestuur inmiddels twee opties hebben voorgelegd om uit de impasse te geraken. De eerste is uitvoering van het vonnis, dus de klif veilig maken en de bedrijfsschade betalen. De tweede is het hotel uitkopen voor ongeveer 6 miljoen dollar. Volgens adviseur Bas Roorda is die oplossing het meest efficiënt voor het eilandbestuur.

Roorda is blij met een recent overleg dat afgelopen week plaatsvond. ‘Het is voor het eerst dat er echt serieus wordt gezocht naar een oplossing’, haalt Binnenlands bestuur de adviseur van Eco Statia aan.

Scepsis

Op Sint Eustatius zelf is zowel instemming als afkeuring te horen voor de door Eco Statia aangespannen procedure. “Dit zal het eilandsbestuur leren om geen zaken verborgen te houden, die hun onwelgevallig zijn”, zegt een indirect betrokkene. Ook valt bij sommigen leedvermaak te bespeuren over het feit dat de claim haar oorsprong heeft in een periode dat het eiland rechtstreeks door Nederland werd bestuurd en daardoor niet met een beschuldigende vinger naar lokale politici kan worden gewezen. Van de grootste plannen voor het Orange Bay hotel werd in werkelijkheid maar een fractie gerealiseerd. De schadeclaim die inmiddels op tafel ligt is er niet minder om. Foto: BES-Reporter

Anderen vermoeden dat Eco Statia een slaatje probeert te slaan uit de ontstane situatie voor een hotelproject dat op de keper beschouwd als mislukt mag worden beschouwd. Hoewel de eigenaren initieel zeer grootse plannen presenteerden, heeft het Orange Bay hotel uiteindelijk zeggen en schrijven vier hotelkamers en een restaurant gerealiseerd.

Het complete artikel in binnenlandsbetuur.nl kan hier worden gelezen.