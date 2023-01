Gedeputeerde Thielman neemt kijkje bij Horeca training

KRALENDIJK- Gedeputeerde Hennyson Thielman heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de deelnemers van de training Housekeeping. De cursus wordt kosteloos aangeboden.

Het gaat om de tweede gratis cursus in een reeks van hospitality cursussen welke worden gefinancierd door het OLB. Een initiatief om te investeren in de lokale bevolking van Bonaire en om kansen te creëren op beter betaalde functies.

Trainer Maraguanela Martis leert de volle groep met 17 cursisten de fijne kneepjes van het vak zodat ze aan het eind van de cursus met minder lichamelijke belasting efficiënter kunnen werken vriendelijker kunnen omgaan met toeristen.

Gedeputeerde Hennyson Thielman benadrukte tijdens het bezoek dat het belangrijk is om cursussen zoals deze af te maken. “Met certificaten of een diploma op zak, is er meer kans op doorgroeien. Hierdoor kunnen medewerkers ook meer verdienden”, aldus de gedeputeerde van Economie en Toerisme.

Gratis

Fundashon Forma biedt, in samenwerking met het OLB, TCB en BONHATA op korte termijn nog meer gratis cursussen aan waaronder: horeca (bediening, bartender, keuken assistent), sociale vaardigheden en klant- en service gerichtheid.