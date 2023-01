Studenten Bonaire naar minister Dijkgraaf: Doorwerking slavernijverleden heeft geleid tot verschil in kansen

KRALENDIJK – Studenten van het MBO op Bonaire vragen zich af of de Nederlandse slavernij-excuseses veranderingen gaan brengen. Dat werd duidelijk in een overleg dat minister Robbert Dijkgraaf met hen had. Die is op werkbezoek op het eiland en bezocht de school vrijdag.

De studenten hebben Dijkgraaf uitgelegd dat de doorwerking van de slavernij tot in het hier en nu verschillen creëert in kansen, faciliteiten en beloning. Zo moeten veel studenten werken naast hun opleiding om hun familie te helpen met de financiën. Om als student op jezelf te gaan wonen is zeer moeilijk voor elkaar te krijgen. De kosten voor betaalbare woningen en levensonderhoud zijn hoog.

Liset de Keijzer, interim unitdirecteur MBO Bonaire, prijst het doorzettingsvermogen van de studenten: “De kwaliteitseisen van Nederland zorgen voor een studie op hoog niveau. Omdat veel studenten de Nederlandse taal minder goed beheersen vraagt dit veel van hen. De combinatie van werken en leren is zwaar en een dagelijkse uitdaging. Ik ben enorm trots op onze studenten en de collega’s die hen elke dag begeleiden.”

Aansluitend hebben Klaske Apperloo, Voorzitter College van Bestuur Scholengemeenschap Bonaire en Liset de Keijzer met minister Dijkgraaf gesproken over studiefinanciering en de behoefte aan betaalbare studentenwoningen. Daarnaast is gesproken over uitdagingen van MBO Bonaire op het gebied van taal bij volgende wetswijzigingen en de samenwerking met MBO in Nederland en de regio.