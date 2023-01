Informatieteam kandidaatstelling verkiezingen kiescolleges vandaag op Bonaire

KRALENDIJK – Op diverse locaties in Caribisch Nederland zijn informatieteams aanwezig om mensen te informeren, en te inspireren zich kandidaat te stellen voor de kiescolleges. Op Bonaire is dat op het Wilhelminaplein. Op 15 maart van dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de Eerste Kamer.

Nederlanders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen dit jaar, net als Nederlanders die woonachtig zijn in het Europese deel van Nederland, invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor ieder eiland is hiervoor een zogenaamd kiescollege voor de Eerste Kamer.

Deze kiescolleges bestaan uit volksvertegenwoordigers van de openbare lichamen die, samen met de leden van de provinciale staten en de leden van het kiescollege voor Nederlandse kiezers in het buitenland (kiescollege niet-ingezetenen) stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing.

Kandidaatstelling

De teams die naar Caribisch Nederland komen informeren burgers over wat de kandidaatstelling inhoudt en hoe men zich kandidaat kan stellen voor de betreffende kiescolleges.

Vandaag, donderdag 26 en zaterdag 28 januari staat het informatieteam van 17.00 tot 19.00 uur op het Wilhelminaplein in het centrum van Kralendijk.

De kandidatenlijsten moeten door de politieke partijen of individuele kandidaten op 30 januari 2023 tussen 09:00 uur en 17:00 uur worden ingeleverd bij het centraal stembureau van het openbaar lichaam voor de verkiezing van de leden van de kiescolleges.